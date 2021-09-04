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Enflasyon Güney'de de hortladı

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Enflasyon Güney'de de hortladı

Güney Kıbrıs’ta Ağustos ayında kaydedilen enflasyon oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış gösterdi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta son yedi aylık dönemde enflasyon oranında artış gözlemlendiğini, Ağustos ayındaki oranın ise, 2020 yılının Ağustos ayında göre yüzde beşlik rekor bir artış kaydettiğini yazdılar.

Gazete, Şubat ayında -1,89 olan enflasyonun Ağustos ayında artış göstermesinin ana sebebinin elektriğe yüzde 39,8 ve akaryakıta yüzde 21,4 zam yapılması olduğunu aktardı.

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