Rum polisine trafik kazalarına karşı yeni araçlar

Trafik kazalarının yüzde 84’ünün kentsel, yüzde 64’ünün de meskûn bölgelerde meydana geldiği saptaması üzerine Rum tarafında, 1 Ekim’den geçerli olmak üzere trafik cezaları artırılıyor, trafik kontrollerini artırmak üzere polise yeni “silahlar” (araçlar) alınıyor.

Fileleftheros’un haberine göre, sürat, emniyet kemeri ve seyir sırasında cep telefonu kullanımını denetleyecek olan Rum polisine önümüzdeki günlerde, seyir halinde sürat ölçme yeteneğine sahip radar donanımlı 10 ve konvansiyonel 5 yeni devriye otosu alınıyor.