Rum polisinde terör teyakkuzu

Rum güvenlik güçleri, Güney’de bulunan İsrail’le ilişkili unsurlara terör saldırısı gerçekleştirilebileceği yönünde istihbarat aldı; güvenlik önlemleri artırıldı

Güney Kıbrıs’ta bulunan İsrail’le ilişkili unsurlara terör saldırısı gerçekleştirilebileceği istihbaratı alan Rum hükümetinin, güvenlik önlemlerini arttırdığı bildirildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Rum güvenlik güçlerinin, Güney Kıbrıs’ta bulunan İsrail’le ilişkili unsurlara terör saldırısı gerçekleştirilebileceği yönünde istihbarat aldıklarını, bu sebepten ötürü de güvenlik önlemlerini arttırdıklarını yazdı.

Gazete, geçtiğimiz hafta elde edilen söz konusu bilgiler doğrultusunda Güney Kıbrıs’taki tüm şehir ve köylerdeki polis merkez ve karakollarına güvenlik önlemlerini arttırmaları talimatının verildiğini vurguladı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ta 3 bin İsrailli'nin daimi ikamet etmekte olduğu ifade edilirken geçtiğimiz yıl İsrail basınında çıkan haberlerde ise Kıbrıs’ta yaşayan İsraillilerin sayısının 12 ila 13 bin olduğu iddiasının yer aldığını ancak bu kişilerin ne kadarının Güney Kıbrıs, ne kadarının ise KKTC’de yaşadığının belirtilmediği kaydedildi.

