Rum polisi “yüksek teknolojik silahlar” ediniyor….

Son teknoloji “silahlar” edinme çabası içerisinde olduğu belirtilen Rum polisinin bu dönemde, “ormanlık alanda gömülü cesetleri saptamaya bile olanak tanıyan bir projeyi hayata geçirmek için bir AB üyesi ülke ile temas halinde olduğu bildirildi.

Fileleftheros “Polis Son Model ‘Silahlar’ Ediniyor…Ormanda Gömülü Cesetleri Bile Saptama Planı” başlıklı haberinde Rum polisinin son teknoloji edinme atağına, Yunan polisi ile sürdürdüğü iş birliği sayesinde Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki deniz bölgesinde düzensiz göçmen/sığınmacı akışını uzaktan saptama olanağı edinmesini örnek gösterdi. Bunun, iki ülke arasındaki eşgüdüm ve uzlaşı sayesinde, insansız hava araçları aracılığıyla başarıldığını kaydetti.

Rum ve Yunan polisinin “PROTECDOME: PROTECtion DOME for public spaces against rogue drones” projesine katıldığını yazan gazete PROTECDOME projesinin ortak bir, insansız hava araçlarıyla mücadele (Anti-Drone System)-Counter Unmanned Aerial System (CUAS) sistemi geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Habere göre Rum ve Yunan polisleri düzensiz göçmen akışlarının ve her türlü tehdidin denetlenmesine olanak tanıyan CERETAB projesini başarılı şekilde uyguluyor. Proje çerçevesinde Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın “deniz sınırındaki” (yaklaşık 200 km’lik alan) durumun görüntüleri Rum ve Yunan “Ulusal Koordinasyon Merkezleri” aracılığıyla eşzamanlı görüntüleri paylaşılıyor. Proje çerçevesinde “Ortak Bilgi Paylaşımı Platformu” oluşturuldu. Bu platform aracılığıyla insansız hava araçları aracılığıyla canlı ortamda bilgi paylaşımı sağlanıyor.

Proje her türlü tehdidi saptama, risk ve güvenlik açığını analiz etme metodu geliştirme, yeni CUAS çözümleri edinme, alanda tatbikat icra etme ve müdahil tarafların kendi kabiliyetlerini geliştirmek için kullanabileceği eğitim malzemesi geliştirme hedefini taşıyor.

Projenin tamamlanmasıyla Rum ve Yunan polislerinin kamu alanlarını ve kritik altyapıların korunması için insansız hava araçlarından gelen tehditleri algılama ve gerekli karşı önlemleri (non-cooperating drone threats and the counter-measures) alabilecek durumda olacağı kaydedildi.

Gazeteye göre Rum ve Yunan polisleri, sınır gözlemi ve deniz sınırlarında tehdit algılama çalışmalarında kullanılan son teknolojiye sahip iki insansız hava aracı sistemi edinme sürecini tamamlamış durumda. Bu nedenle AB’nin de onayı ile Rum ve Yunan polisleri iş birliklerinin devamı ve yeni insansız sistem edinme hedefini taşıyan REACTION projesi (Real-time ArtifiCial In Telligence for BOrders Surveillance via RPAS data aNalytics to support Law Enforcement Agencies) için finansman sağladı.

REACTION Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki deniz bölgesinde insansız hava araçlarıyla operasyon için CERETAB projesinin, son teknoloji imkanlarıyla kritik durumların önceden ve uzaktan saptanması maksadıyla takviye edilmesini hedefliyor. REACTION “Kabul ve Kimliklendirme Merkezi (RIC) ve Meriç’teki ileri karakolda halihazırda kurulu olan bilgilendirme platformuna ve Rum Liman ve Deniz Polisi’nin “Ulusal Koordinasyon Merkezine” bağlanacak.

Kolluk kuvvetlerinin optik, termik ve çok multispektral kameralar, LIDAR vb aracılığıyla topladığı verilerin değerlendirilmesi ve deniz sınırlarının gözetimi ve olağanüstü durumlara cevap kabiliyetinin geliştirilmesi için faydalı bilgi haline dönüştürülmesi maksadıyla belirli uygulamaların ve yeni bir haritalandırma platformunun algoritmaları kullanılacak.

Gazete, Rum polisinin ayrıca üçüncü ülke vatandaşlarıyla ilgili yeni biyometrik verileri sistemi uygulamak için ödenek bulmaya çalıştığını da haberine ekledi.