Koopspor 1 yıl liglerden ihraç edildi

Basketbol Federasyonu, Koopspor’u tüm liglerden 1 yıl men etti.

Federasyon bu sabah yayınladığı açıklamada Koopspor’u federasyon tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca kulüp bünyesinde faaliyet gösteren tüm kategorilerde liglerden 1 yıl süre ile liglerden ihraç edildiğini açıkladı.

Yalkut, Güven ve Kuyan,Disiplin Kuruluna sevk etti

Basketbol Federasyonu ayrıca Koopspor Başkanı Talatg Yalkut, antrenör Emrah Güven ve takım menejeri Tayfun Kuyan’ı Disiplin Kuruluna sevk etti.

Talat Yalkut, Emrah Güven ve Tayfun Kuyan’ın federasyonu küçük düşürücü açıklamalarından dolayı Disiplin Kuruluna sevk etti.