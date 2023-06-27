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Böyle vurdumduymazlık olamaz

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan çevre dostu bazı vatandaşlarımız, bazı kişilerin yaşadığı bölgeye karşı oldukça sorumsuzca hareket ettiğini dile getirerek, geçtiğimiz gün şahit oldukları ve fotoğrafladıkları bir olayı bizlerle paylaştılar.
Vatandaşlarımız dün öğle saatlerine doğru Güngör köy yoluna bırakılan inek ölüsünün fotoğrafını bizlere göndererek “Uyarmamıza rağmen bu hayvan ölüsü o yola bırakıldı. Bir vanla getirilerek atıldı.”
Alo 123 Çevre Dairesi telefonlara cevap vermediğini ifade eden duyarlı vatandaşlarımız, “Nerede ilgililer merak ediyoruz. Resmen bu yapılan çevreye ihanettir” diyerek isyan ettiler.
 
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