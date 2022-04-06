Rum nüfusu yenilenmiyor

Güney Kıbrıs’ta nüfusun yaşlandığı ve daraldığı, en ciddi sorunun ise nüfusun yenilenememesi olduğu bildirildi.

Altihia’nın haberine göre, 2020’de Rum vatandaşlarının doğurganlık oranının yüzde 1,4 bandında kaldı. Nüfusun yenilenebilmesi için doğurganlığın asgarî 2,1 bandında olması gerekirken yüzde 1,4 oranında kalmasının nüfus açısından “tehlike” addedildiği belirtildi. 2020 yılı içerisindeki doğumlarda 2019’a (oran yüzde 1,33 idi) göre sadece 450 artış meydana geldi.

60 yaş ve üzeri kişilerin, nüfusun yüzde 16,4’üne ulaşırken, 15 yaş ve altı kişilerin genel nüfusa oranı ise yüzde 16’da kalmasına dikkat çekilen haberde, 2001’de 60 yaş ve üzeri kişilerin nüfusun yüzde 11,7’sini, 15 yaş ve altında olan kişilerin de yüzde 21,5’ini oluşturduğu hatırlatıldı.

Haberde ayrıca 2022’nin ilk çeyreğinde Rumlardan doğan çocuk sayısının 1684, AB veya üçüncü ülke vatandaşlarından doğan çocuk sayısının 520 olduğu bilgisi de verildi.