banner762
banner815
“Yap boz en iyi yaptığımız iş”
“Yap boz en iyi yaptığımız iş”
18 0
Vatandaşların son durumu!
Vatandaşların son durumu!
48 0
 
Motokros şampiyonası Dilekkaya’da başladı
Motokros şampiyonası Dilekkaya’da başladı
9 0
Biraz daha sorumlu olmak gerek
Biraz daha sorumlu olmak gerek
43 0
“Kıb-Tek’in yakıt alacak parası yok”
“Kıb-Tek’in yakıt alacak parası yok”
35 0
22 0
Doğaya bu ihanet ne kadar sürecek?
Doğaya bu ihanet ne kadar sürecek?
28 0
banner797
banner794

“Afrodit” yatağı için kader günü

banner476

“Afrodit” yatağı için kader günü

Rum Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanı Nataşa Pilidu ile “Afrodit” yatağının yönetici şirketi Chevron yetkilileri 21 Nisan Perşembe günü ilk kez bir araya geliyor.

Politis, Pilidu’dan gelen görüşme talebinin Chevron tarafından kabul edildiğini ve 21 Nisan’daki görüşmede Chevron’un “Afrodit”in ticari açıdan değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda kartlarını açacağını yazdı.

Gazete, 2011 sonlarında keşfedilen ve 4,5 trilyon ayak küp doğal gaz rezervi barındırdığı tahmin edilen “Afrodit” yatağının, doğal gaz fiyatlarının düşük olması nedeniyle bugüne kadar değerlendirilmediğini hatırlattı.

Enerji fiyatlarının patlaması ve elektrik enerjisi maliyetindeki artışın Rum iç piyasasında yarattığı baskı nedeniyle gerek iç piyasa, gerek bölgesel enerji işbirliği açısından kullanılabileceği yönünde bir iyimserlik bulunduğuna işaret etti.

Gazete, Chevron’un “olumlu” karar vermesi halinde Rum yönetiminin, pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır durmuş olan enerji programına yeni bir dinamik katacağı görüşünü paylaştı. 

Öte yandan Fileleftheros, Avrupa Parlamentosu’nun, EastMed boru hattını, yetki verilmeyen doğal gaz projelerinden ayrı istisna tutma kararı aldığını, böylece, sürdürülebilir addedilmesi halinde boru hattı inşaatına açık kapı bıraktığını yazdı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.