Rum muhtarın İskele’de inşaat öfkesi

Sözde İskele Muhtarı Hacivarnavas, Rum yönetimini, KKTC’deki Rum malları üzerine inşaat yapılmasını engellemek için hiçbir şey yapmamakla suçladı ve inisiyatif alarak İsrailli bir iş adamı hakkında yasal işlem başlatacaklarını açıkladı

Sözde “Trikomo” (İskele) Muhtarı” Yakovos Hacivarnavas, Rum yönetimini, KKTC’deki eski Rum malları üzerine inşaat yapılmasını engellemek için hiçbir şey yapmamakla suçladı ve inisiyatif alarak İsrailli bir iş adamı hakkında yasal işlem başlatacaklarını söyledi.

Güney’de yayımlanan Alithia’nın “Trikomo (İskele) Muhtarı: Devlet İşgal Altındaki Mülkler Konusunda Suç Nitelikli Eylemsizliği” başlığıyla aktardığı habere göre önceki gün Sigma’nın “Proto Selido”(birinci sayfa) isimli programına katılan Hacivarnavas, KKTC’deki inşaat patlamasının yalnız İskele’de değil Yenierenköy, Boğaz ve Dipkarpaz’da da devam ettiğini belirterek Rum yönetimini, bu tür eylemleri engellemek için hiçbir şey yapmamakla suçladı.

Dışişleri Bakanlığı’nı 8 yıl önce uyardıklarını söyleyen Hacivarnavas, İsrail’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi ile bazı İsraillilerin İskele’yi inkişaf ettirmek niyetinde oldukları, hatta bölgeye kuracakları “Ceasar Resort”un reklamını yaptıkları konusunu ilettiğini, Dışişleri Bakanlığı’ndan bu inşaatı engellemek için müdahale etmesini istediğini anlattı. Hacivarnavas, “Bize, bunların özel meseleler ve şahsi hak olduğunu, hiçbir şey yapamayacaklarını söylediler” diye ekledi.

Hacivarnavas, Rum tarafında, KKTC’de kalan eski mallarını satın almak isteyenlere aracı olarak çalışanlar olduğunu söyledi “Trikomo’da (Yeni İskele) sahil kesiminde malı olan bir kişiye giderek, malını satmak isteyip istemediğini sorduklarını biliyorum” dedi.

Bunun için KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvurulması gerektiğini, TMK tarafından biçilen ancak gerçek değerinin yüzde 12-15’ine denk gelen meblağın ne zaman alınacağının bilinmediğini savunan Hacivarnavas “O İsrailli, 'TMK’ya gidin, karar çıksın, sonra bana gelin de bakalım' dedi. Devlet, göçmenlere mallarının kullanım kaybı için bir şey vermeliydi” diye konuşarak şunları ekledi:

“Hükümet işgal altındaki mülklerimiz konusunda pasif ve suç nitelikli eylemsizlik içerisindedir. Biz de kendi önlemlerimizi alacak ve söz konusu kişi (İsrailli iş adamı) hakkında hukuki işlem başlatacağız.”