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Rum kadınlar kötü yaşlanıyor

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Güney Kıbrıs’ta kadınların kötü yaşlandığı ve 65 üzerindeki kadınların sağlık sorunlarıyla ve engelli şekilde yaşadıkları belirtildi

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Rum kadınlar kötü yaşlanıyor
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Geçen hafta kamuoyuyla paylaşılan “Avrupa ülkelerindeki sağlık profilinde” yer alan unsurlara göre, Güney Kıbrıs’taki kadınların “kötü yaşlandığı” ifade edildi.
Güney Kıbrıs’ta kadınların kötü yaşlandığını ve AB verilerine göre 65 üzerindeki kadınların sağlık sorunlarıyla ve "engelli" şekilde yaşadıklarını yazan Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, 2020 yılında Rum kesimindeki 65 yaş ve üzeri kadınların yaklaşık yüzde 44’ünün erkeklerin yüzde 30’uyla kıyaslandığında, birden fazla kronik hastalığa sahip olduklarının bildirildiğini belirtti.
Bu rakamın AB’de erkekler için yüzde 32, kadınlar içinse yüzde 40 olduğunu kaydeden gazete, bununla birlikte Kıbrıslı Rum kadınlar ve erkeklerin Avrupa’nın geri kalanına göre günlük faaliyetlerinde daha az kısıtlamayla yaşadıklarını ekledi.
 
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