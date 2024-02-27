Rum Milli Muhafız Ordusu'na (RMMO) alınan el bombaları ile ilgili soru işaretleri

RMMO Genelkurmaylığının denetlemeleriyle ilgili akıllarda soru işaretleri oluştu.

23 yaşındaki Yunan Alayı (ELDİK) askerinin birkaç gün önce yapılan tatbikat sırasında, Rum Milli Muhafız Ordusu'na (RMMO) Mısır’dan 2009'da alınan ve geçen yıl ELDİK’e hibe edilen el bombalarından birinin patlamasıyla yaralanması üzerine, bombalarla ilgili bazı soruların gündeme geldiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Mısır ile 2008'de el bombalarının RMMO’ya alınmasına yönelik sözleşme imzalandığını ve sözleşmede, bombaların ömrünün 10 yıl olduğuna dair kesin ifade bulunduğunu kaydederek, ELDİK askerinin yaralanmasının ihmalden kaynaklandığına işaret etti.

Gazete, el bombalarının 2018 yılında imha edilmesi gerektiğini belirtirken, askerin yaralanmasıyla suç unsurunun ortaya çıktığını ve cezai kovuşturma başlatılabileceğini yazdı.

Haberde, RMMO ile Savunma Bakanlığı konuyla ilgili dışarıya bilgi vermese de, elde edilen bilgilere göre tatbikatta kullanılan el bombalarının Mısır menşeli olduğu ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi, 2014 yılında da benzer bir olay yaşandığını anımsatarak, RMMO Genelkurmaylığının denetlemeleriyle ilgili akıllarda soru işaretleri oluştuğunu yazdı.