Rum Meteoroloji Dairesi sarı alarm yayımladı

Rum Meteoroloji Dairesi, sabaha yakın 02:00 ile yarın 18:00’e kadar geçerli olmak üzere şiddetli rüzgar ve dolu yağışı için sarı alarm yayımladı.
Fileleftheros gazetesi web sayfasına göre Rum Meteoroloji Dairesi, dolu yağışının muhtemel olmakla birlikte yağış yoğunluğunun 35-50 milimetre olmasının beklendiğini de açıkladı.
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