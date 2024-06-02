Rum halkı Hristodulidis ve hükümetinin icraatlarından memnun değil

Güney Kıbrıs genelinde internet üzerinden 18 yaş ve üzeri kişilerle yapılan ve hata payı yüzde 2,5 olarak belirlenen ankette, Hristodulidis’in Kıbrıs sorununun yönetme şeklinden memnuniyet derecesi sorulan katılımcıların yüzde 70’i “hiç” ya da “biraz” cevabını verirken, yüzde 14’ü “memnun olduğunu” söyledi

RetailZoom’un Politis gazetesi hesabına internet üzerinden yaptığı anket Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve hükümetinin “çıtanın altında kalmaya devam ettiğini” ortaya çıkardı.

27-30 Mayıs döneminde Güney Kıbrıs genelinde internet üzerinden 18 yaş ve üzeri kişilerle yapılan ve hata payı yüzde 2,5 olarak belirlenen ankette, Hristodulidis’in Kıbrıs sorununun yönetme şeklinden memnuniyet derecesi sorulan katılımcıların yüzde 70’i “hiç” ya da “biraz” cevabını verirken, yüzde 14’ü “memnun olduğunu” söyledi.

Ekonomi alanında katılımcıların yüzde 60’ı “hiç” ya da “biraz” memnun olduğunu, yüzde 25’i “orta” yüzde 14’ü de “çok” memnun olduğunu belirtti.

Düzensiz göç/sığınmacılar konusundaki icraatlar sorulduğunda katılımcıların yüzde 50’si “hiç” ya da “az” memnun olduğunu, yüzde 22’si “çok ve orta” düzeyde memnuniyet belirtirken yüzde 28’i cevap vermemeyi tercih etti.

Genel Sağlık Sistemi’nin işleyişi sorulduğunda katılımcıların yüzde 39’u “çok”, yüzde 38’i “orta” ve yüzde 26’sı “hiç” ya da “az” memnun olduğu cevabını verdi.

Güney Kıbrıs’ın “kendi doğal gazından elektrik enerjisi üretebileceğine inanıp inanmadıkları" sorulan katılımcıların yüzde 74’ü “hayır”, yüzde 17’si “evet” cevabını verdi.



-"RMMO'ya itibar yüzde 5, polise yüzde 1"



Rum devlet kurumlarının muteberliğiyle ilgili sorgulamada birinci sırayı yüzde 33 ile Sayıştay Başkanlığı aldı. Geriye kalan kurumlar şöyle sıralandı: Hiçbiri yüzde 23, Mahkemeler yüzde 9, Ombudsman yüzde 6, hükümet yüzde 5, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) yüzde 5, Meclis yüzde 4, Kilise yüzde 4, Hukuk Dairesi yüzde 3, Medya yüzde 3, bankalar yüzde 2, Polis yüzde 1, siyasi partiler yüzde 1.

-“AB içerisinde, halktan en düşük güven oyunu alan hükümet Hristodulidis hükümeti”

Haravgi ise “Nikos Hristodulidis Hükümeti Yine Yerlerde” başlıklı haberinde Avrupa Komisyonu Araştırmasında (Eurobrometre) araştırmasında, Hristodulidis hükümetinin Rum halkının sadece yüzde 30’undan güven oyu aldığını, bunun AB içerisindeki en düşük oran olduğunu yazdı.

Habere göre 2 Nisan 9 Mayıs arasında 507 katılıcıyla yapılan Eurobarometre araştırmasında katılımcıların sadece yüzde 30’u Hristodulidis ve hükümetine güven belirtti, yüzde 63’ü olumsuz cevap verdi, yüzde 7’si cevap vermedi.

Katılımcıların yüzde 61’i “sesinin dikkate alınmadığını”, yüzde 52’si demokrasinin işleyişinden memnun olmadığını söyledi. Daha çok kararın AB düzeyinde mi yoksa ulusal hükümet düzeyinde mi alınması gerektiği sorusuna Rumların yüzde 85’inden AB cevabını verdi. AB’de bu cevabı verenlerin ortalaması ise yüzde 58’de kaldı.

