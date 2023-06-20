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Rum çiftçilerden tarım ilaçlarının yasaklanmasına karşı eylem

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Rum çiftçilerden tarım ilaçlarının yasaklanmasına karşı eylem
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Güney Kıbrıs’taki PEK, EKA, “Panagrotikos”, “Evroagrotikos” gibi çiftçi örgütlerinin, tarım ilaçlarının kullanımını yasaklayan bitkilerin korunmasına ilişkin Avrupa tüzüğünün uygulanmaması talebiyle dün Başkanlık binası ve Avrupa Evi önünde eylem yaptığı belirtildi.
Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, yüzlerce çiftçinin traktör ve çift kabin araçlarla eyleme katıldığını yazdı.

Çiftçilerin, Avrupa tüzüğünü protesto ederken bu tüzükle birlikte belli bir tarım arazisinin kaybedileceğini dile getirdiğini yazan Alithia, çiftçilerin ayrıca kendilerine herhangi bir bilimsel ve ekonomik destek sağlanmadan, bu tüzüğün etkileri incelenmeden alınan siyasi kararlara karşı olduklarını da yoğun bir şekilde vurguladığını belirtti.
Habere göre çiftçiler, Rum Başkanlık binasına giderek Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’e muhtıra vererek Avrupa kararının yeniden gözden geçirilmesini talep etti.
Çiftçiler daha sonra ise Avrupa Evi’ne yönelerek Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e iletilmek üzere Avrupalı temsilcilere de muhtıra verdi.
Öte yandan Fileleftheros gazetesi, gündemde olan Avrupa tüzüğünün, Natura 2000 kapsamındaki alanlarda, baraj ve dere bölgelerinde, yerleşim yerlerinde ilaçlamayı yasakladığını belirtti.
 
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