AKOL Group’tan 20. yılında 3 dev proje

Kuzey Kıbrıs’ın lider şirketlerinden AKOL Group of Companies, 21 Haziran’da “Salamis Holiday Homes”, “Sea Front” ve “Dolce Vita” projelerini görkemli bir gecede tanıtıyor

AKOL Group of Companies, 20’nci kuruluş yıldönümünü, 3 dev projenin tanıtımıyla kutluyor.Kuzey Kıbrıs’ta 20 yıldır yaptığı hizmetler ve yatırımlarla adından övgüyle söz ettiren AKOL Group, yine büyük yankı uyandıracak projelerini, 21 Haziran 2023 tarihinde düzenlenecek görkemli bir gecede tanıtıyor.Yüksek yaşam standartları ve modern tasarımlarıyla dikkat çekecek “Salamis Holiday Homes”, “Sea Front” ve “Dolce Vita” projeleri lüks yaşantının kapılarını ardına kadar açıyor.Kuzey Kıbrıs’ın yeni gözdesi olacak projeler, çok konuşulacak.AKOL Group of Companies’in 20’nci kuruluş yıldönümünün kutlanacağı ayrıca 3 dev projenin lansmanının yapılacağı gece, 21 Haziran Çarşamba günü The Arkın İskele Hotel’de saat 19.30’da başlayacak.Devlet ve hükümet erkanı, iş insanları, emlak sektörü ve seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleşecek özel gece, görkemli şovlarla daha da renklenecek.Lansman gecesinde Dünyaca ünlü söz yazarı, dans ve house müzik şarkıcısı Inna sahne alarak davetlilere unutulmaz bir gece yaşatacak.AKOL Group of Companies, 2003 yılında gayrimenkul sektörüyle başladığı yatırımlarını halktan aldığı güvenle daha da büyüttü.İnşaat ve gayrimenkul başta olmak üzere yatırım, ticaret, medya, ithalat, turizm ve otelcilik, konut-araba kiralama, gıda ile tekstil gibi birçok alanda yatırım yapan AKOL, Kuzey Kıbrıs’taki lider şirketlerden biridir.20’ye yakın şirketi bünyesinde bulunduran AKOL Group of Companies, 20 yıllık tecrübesiyle Kuzey Kıbrıs topraklarına yatırım yapıp, halkın hizmetine sunuyor.Her ayrıntısı özenle oluşturulan mimari tasarımları, kaliteden ödün vermeyen yapıları ve müşteri memnuniyeti odaklı projeleriyle adından söz ettiren AKOL, bugüne kadar 2 binden fazla konut inşa etti.AKOL Group of Companies, 20 yıldır ‘insan ve yaşam’ odaklı ilerleme hedefiyle, planlı kentleşmeyi ve doğaya saygıyı temel alarak projelerini geliştiriyor.AKOL, güçlü finans yapısıyla geleceği güvenle ve keyifle inşa etmeyi sürdürüyor.