banner913
banner932
Marmara ve DAÜ avantajlı
Marmara ve DAÜ avantajlı
9 0
“Sanat İyileştirir”, resim sergisi büyüledi
“Sanat İyileştirir”, resim sergisi büyüledi
26 0
 
11 0
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun iki oyunu prömiyer yapacak
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun iki oyunu prömiyer yapacak
10 0
“Bölgesel işbirliği geliştirilmeli”
“Bölgesel işbirliği geliştirilmeli”
12 0
Bedelli askerlik yoklaması 3 Temmuz’da yapılacak
Bedelli askerlik yoklaması 3 Temmuz’da yapılacak
24 0
Amcaoğlu’ndan vefa örneği
Amcaoğlu’ndan vefa örneği
51 0
banner915

AKOL Group’tan 20. yılında 3 dev proje

banner953

Kuzey Kıbrıs’ın lider şirketlerinden AKOL Group of Companies, 21 Haziran’da “Salamis Holiday Homes”, “Sea Front” ve “Dolce Vita” projelerini görkemli bir gecede tanıtıyor

banner825
AKOL Group’tan 20. yılında 3 dev proje
banner931
AKOL Group of Companies, 20’nci kuruluş yıldönümünü, 3 dev projenin tanıtımıyla kutluyor.
   Kuzey Kıbrıs’ta 20 yıldır yaptığı hizmetler ve yatırımlarla adından övgüyle söz ettiren AKOL Group, yine büyük yankı uyandıracak projelerini, 21 Haziran 2023 tarihinde düzenlenecek görkemli bir gecede tanıtıyor.

   Yüksek yaşam standartları ve  modern tasarımlarıyla dikkat çekecek “Salamis Holiday Homes”, “Sea Front” ve “Dolce Vita” projeleri lüks yaşantının kapılarını ardına kadar açıyor.
   Kuzey Kıbrıs’ın yeni gözdesi olacak projeler, çok konuşulacak.
 
Dünyaca ünlü sanatçı Inna, o gece sahnede olacak
 
   AKOL Group of Companies’in 20’nci kuruluş yıldönümünün kutlanacağı ayrıca 3 dev projenin lansmanının yapılacağı gece, 21 Haziran Çarşamba günü The Arkın İskele Hotel’de saat 19.30’da başlayacak.
   Devlet ve hükümet erkanı, iş insanları, emlak sektörü ve seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleşecek özel gece, görkemli şovlarla daha da renklenecek.
    Lansman gecesinde Dünyaca ünlü söz yazarı, dans ve house müzik şarkıcısı Inna sahne alarak davetlilere unutulmaz bir gece yaşatacak.
 
AKOL Group of Companies, 20 yaşında
 
  AKOL Group of Companies, 2003 yılında gayrimenkul sektörüyle başladığı yatırımlarını halktan aldığı güvenle daha da büyüttü.
   İnşaat ve gayrimenkul başta olmak üzere yatırım, ticaret, medya, ithalat, turizm ve otelcilik, konut-araba kiralama, gıda ile tekstil gibi birçok alanda yatırım yapan AKOL, Kuzey Kıbrıs’taki lider şirketlerden biridir.
   20’ye yakın şirketi bünyesinde bulunduran AKOL Group of Companies, 20 yıllık tecrübesiyle Kuzey Kıbrıs topraklarına yatırım yapıp, halkın hizmetine sunuyor.
 
20 yılda 2 binden fazla konut
 
    Her ayrıntısı özenle oluşturulan mimari tasarımları, kaliteden ödün vermeyen yapıları ve müşteri memnuniyeti odaklı projeleriyle adından söz ettiren AKOL, bugüne kadar 2 binden fazla konut inşa etti.
     AKOL Group of Companies, 20 yıldır ‘insan ve yaşam’ odaklı ilerleme hedefiyle, planlı kentleşmeyi ve doğaya saygıyı temel alarak projelerini geliştiriyor.
    AKOL, güçlü finans yapısıyla geleceği güvenle ve keyifle inşa etmeyi sürdürüyor.
 
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.