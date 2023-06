Rum basınından Cumhurbaşkanı Tatar’ın her türlü görüşmeyi reddettiği iddiası

Rum basını Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la sosyal içerikli bir görüşme de dahil her tür görüşmede biraraya gelmeye hazır olduğunu ancak Tatar’ın bunu kabul etmediğini iddia etti

Fileleftheros gazetesi, “Her Tür Görüşmeyi Reddediyor” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la sosyal içerikli bir görüşme de dahil her tür görüşmede biraraya gelmeye hazır olduğunu ancak Tatar’ın bunu kabul etmediğini iddia etti.

Gazete, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın Temmuz ayında New York’a giderek BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendireceğini ve Genel Sekreterin İyi Niyet Misyonu raporunda yer almak üzere kendi görüşlerini ileteceğini belirterek herhangi bir Hristodulidis-Talat görüşmesinin gerçekleşmesinin ise Stewart’a “hareketlilikten bahsetme” fırsatını vereceğini vurguladı.

Stewart’ın çabalarının, Tatar’ın sosyal içerikli dahi olsa herhangi bir görüşme için bir araya gelmeyi reddetmesi sebebiyle boşa çıktığını savunan gazete, Hristodulidis’in ise Tatar’a görüşme çağrısında bulunmayı sürdürdüğünü yazdı.

Habere göre Stewart’ın Kayıp Şahıslar Komitesi'ne ziyaret çerçevesinde iki lideri bir araya getirme çabası Tatar’ın kabul etmemesi sebebiyle sonuçsuz kalırken, Tatar’ın bu reddedişlerine karşın Stewart’ın girişimleri sürüyor.

Stewart’ın New York’a gidişi öncesinde liderlerle ayrı ayrı görüşme gerçekleştirileceği de haberde vurgulanırken, Hristodulidis’in ise dün yaptığı açıklamada, Tatar’a görüşme davetini yinelediği belirtildi.

Hristodulidis dünkü açıklamasında, “Tatar’la bugün bile görüşmeye hazır olduğunu” ifade ederek “gerek sosyal içerikli gerekse müzakerelerin yeniden başlaması çabaları çerçevesinde görüşmeye hazır olduğunu Tatar’a da ilettiğini” vurguladı.

Hristodulidis, “Tamamen insani bir konu olan kayıplar konusu çerçevesinde antropoloji laboratuvarına ortak bir ziyaret gerçekleştirmeyi teklif ettim. Kendisinden yakın zamanda olumlu yanıt almayı umuyorum. Ben kendisiyle bu tür bir görüşmeyi yarın bile yapmaya hazırım” şeklinde konuştu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Alithia: “Başkan Tatar’ı 23 Şubattan Beri Bekliyor – O’nu Yemeğe Davet Etti Ancak O Dönemde Resmen Görevi Devralmamış ve Türkiye’de Seçimler Gerçekleşmemişti”

Politis: “Kıbrıs Sorununda Bitmeyen ve Tehlikeli Çıkmaz – Lefkoşa Colin Stewart’ın İki Lideri Görüştürme Çabasının Boşa Gittiğini Söylüyor”

Haravgi: “Stewart’ın Hristodulidis-Tatar Görüşmesi Çabaları Boşa Gitti”