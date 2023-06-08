Gönyeli'de iki araçtan hırsızlık yapan üç kişi tutuklandı

Gönyeli’de dün İnce Sokak üzerinde park halinde bulunan bir aracın arka camı kırılarak araçtan 200 Avustralya Doları, 700 TL ve 5 Euro nakit para, aynı sokakta park halindeki başka bir araçtan ise air pod kulaklık, güneş gözlüğü, parfüm ve 500 TL nakit para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.O.G.(E-27), B.G.(E-28) ve M.Ş.(E-22) tutuklandı.

Öte yandan, 24 Nisan ve 16 Mayıs tarihlerinde, Gönyeli - Yenikent’te faaliyet göstermekte olan bir eczaneden S.T.(E-43) tarafından iki ayrı tarihte, iki cinsel gücü artırıcı jelin çalındığı tespit edildi. S.T. tutuklandı.



Gazimağusa’da yangın



Gazimağusa’da bulunan Avrupa Liderlik Üniversitesi'ne ait ait su deposuna bağlı bulunan su motorunun elektrik aksamlarında oluşan kısa devre sonucu dün yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 5 tonluk plastik su deposu, su motoru, hidrofor basınç tüpü, su topu, seviye şalteri ve kırk metrekarelik alan içerisindeki kamışlık ve kuru otlar yanarak hasar gördü.

