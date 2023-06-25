Rum basını: İran bağlantılı saldırı engellendi

Güney Kıbrıs’ın “Phileleftheros” gazetesi, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı bir saldırının engellendiğini yazdı. Habere göre, şüpheliler Güney Kıbrıs’a Kuzey Kıbrıs üzerinden geçmişti.

Güney Kıbrıs basınına yansıyan haberlere göre, resmi makamların müdahalesiyle bir terör saldırısı önlendi. Haberlerde olayın Kuzey Kıbrıs bağlantısı olduğu ifade edildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarında Yahudilere yönelik bir terör eyleminin önlendiğini yazan gazetenin haberine göre, olayın failleri İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılıydı. Söz konusu bilgi, isimlerini vermeden gazeteye konuşan resmî makamlarca doğrulandı.



ABD VE İSRAİL İLE ORTAK OPERASYON

Gazetenin ismini vermeden atıfta bulunduğu resmî kaynaklara göre, söz konusu saldırı hazırlığı karşısında ABD ve İsrail servisleri ve Batılı ortaklarla işbirliği içinde koordineli eylemler ve operasyonlar gerçekleştirildi.



Bu operasyon, iki yıl önce, yine İran Devrim Muhafızları Ordusu adına hareket eden Rusya pasaportlu bir Azeri’nin tutuklanmasının ardından Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen ikinci operasyon. Daha önce de Kıbrıs’ta Yahudi bir iş insanına yönelik bir saldırı önlenmişti.