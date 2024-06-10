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RMMO’ya özel görev teknesi

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RMMO’ya özel görev teknesi
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Rum yönetiminin çok yakında, RMMO’nun deniz harekat ve denetim kabiliyetini takviye amacıyla  Rafnar tipi yeni bir özel görev teknesine sahip olacağı bildirildi.
Fileleftheros’un haberine göre “Safe Bulkders Inc” isimli şirketin bağışı ile edinilen Rafnar 40 (ayak) 500 bin euro değerinde. Teknik standartları açısından RMMO’ya uygun olduğu belirtilen özel görev teknesinin RMMO’nun harekat kabiliyetini artıracağı, arama kurtarma operasyonlarında da kullanılabileceği belirtildi.
Gazete Yunanistan’ın ürettiği Rafnar’ın Yunan liman polisi ve Özel Kuvvetleri önemli ölçüde takviye ettiğine dikkat çekti.
 
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