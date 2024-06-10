Dünya çocukları Çatalköy'de buluştu

Çatalköy'de dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çocukların katılımıyla düzenlenen çocuk şenliği, karnavalı aratmadı

Çatalköy Esentepe Belediyesi, FOGEM iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Çocuk Şöleni’nde dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çocuklar Çatalköy’de buluştu.Karnaval havasında geçen etkinlik, renkli anlara sahne oldu.Etkinlikte, Kazakistan, Kırgızistan, Bulgaristan, Ukrayna, Türkiye ve ev sahibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden toplam 95 çocuk yer aldı. Yerel bölgeden de çocukların katıldığı bu şölen, Dünya Çocuk Günü kapsamında gerçekleştirildi. Çocuklar, kortej yürüyüşü ve dans gösterileriyle hem kendi kültürlerini tanıtma hem de diğer kültürleri tanıma fırsatı buldu.Şölen, kortej yürüyüşüyle başladı. Renkli kıyafetler içindeki çocuklar, ellerinde bayraklar ve pankartlarla kortej yürüyüşünde yer aldı. Yürüyüşün ardından dans gösterileri ile devam eden etkinlikte, her ülkenin çocukları kendi geleneksel danslarını sergiledi.Etkinlik süresince çocuklar, çeşitli oyunlar ve atölye çalışmaları ile doyasıya eğlendi. Yaratıcı drama, yüz boyama, el sanatları atölyeleri gibi aktiviteler, çocukların hem eğlenmesini hem de yeni beceriler kazanmasını sağladı. Ayrıca, bu tür etkinlikler sayesinde çocuklar, farklı kültürlerden arkadaşlar edinme şansını yakaladı.Etkinlikte konuşan Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, bu tür organizasyonların çocuklar arasındaki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini vurguladı.Kırok, “Çocuklar bizim geleceğimizdir. Onların mutlu olması, bizlerin de mutlu olması demektir. Bu tür etkinliklerle çocuklarımıza farklı kültürleri tanıma fırsatı sunuyoruz” dedi.Etkinlik, sadece bir eğlence şöleni olmanın ötesinde, çocuklara farklı kültürleri tanıma ve anlama fırsatı sunduğunu dile getiren Kırok, bu sayede, çocuklar arasında kültürel farkındalık ve hoşgörünün arttığını da belirtti.