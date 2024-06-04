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RMMO, Sırbistan'da eğitime katıldı

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RMMO topçu personeli, Güney Kıbrıs ile Sırbistan arasındaki İkili Savunma İş birliği Programı çerçevesinde eğitim atışlarına katıldı

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RMMO, Sırbistan'da eğitime katıldı
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Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO), Sırbistan’daki 155 mm’lik NORA toplarının atış eğitimine katıldığı belirtildi.  
Güney'de yayımlanan Haravgi gazetesi, RMMO topçu personelinin, Güney Kıbrıs ile Sırbistan arasındaki İkili  Savunma İş birliği Programı çerçevesinde, 20-31 Mayıs tarihlerinde yapılan eğitim atışlarına katıldığını yazdı.
RMMO Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, personelin eğitime katılmasının oldukça faydalı olarak nitelendirildiğini yazan gazete, atış eğitiminin bir kısmının, Sırbistan’daki Rum Büyükelçi Andreas Fotiu tarafından da izlendiğini belirtti.
Gazete aynı haberinin içerisinde Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Dimitrios Hupis’in, RMMO Komutanı Korgeneral Yeorgios Cicikostas’ın daveti üzerine Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunduğunu yazdı.
Habere göre, Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Dimitrios Hupis, RMMO Komutanı Yeorgios Cicikostas ile bir araya gelerek, savunma iş birliği konularının yanı sıra bölgesel gelişmeleri de ele aldı.
Hupis temasları çerçevesinde ayrıca Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Başpiskopos Yeorgios ile de bir araya gelirken Yunan Askeri Mezarlığı, Yunan Alayı ELDİK ve Arama, Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi’ne de ziyaretlerde bulundu.
 
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