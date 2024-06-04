KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 25’inci yılına özel düzenlediği konserde sanatçılar ayakta alkışlandı

KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Senfoni Orkestrası ve Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında imzalanan protokol kapsamında, geçtiğimiz gece ‘KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Kuzey Kıbrıs Turkcell 25. Yıl Konseri’düzenlendiŞef Tolga Atalay Ün yönetiminde, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Keman Virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev’e eşlik ettiği konser müzikseverlere eşsiz bir gece yaşattı.Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, konserde bir konuşma gerçekleştirerek, şirketin 25 yıllık başarısını ve ülkeye teknoloji anlamında yaptıkları yatırımları vurguladı.Sosyal sorumluluk projelerine verdikleri öneme değinen Küçüközdemir, bu kapsamında sanata ve sanatçıya da her zaman destek verdiklerini dile getirerek düzenlenen gece içintüm orkestraya ve katkı koyan herkese teşekkür etti.Gecede önemli başarılar elde etmiş konuk sanatçılar Şef Tolga Atalay Ün ve Keman Virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev’e, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir tarafından çiçek takdim edilerek teşekkür edildi. Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde, Kuzey Kıbrıs Turkcell Platinum kullanıcıları ve sanatseverlere özel ücretsiz olarak düzenlenen konserin konaklama sponsoru ise Pia Bella Otel oldu.