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Putin savaş değil barış istiyormuş

Sözde “Omorfo (Güzelyurt) Metropoliti Neofitos, Rus lider Putin’i övdü ve Putin’in savaş değil barış istediğini iddia etti

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Putin savaş değil barış istiyormuş
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Sözde “Omorfo (Güzelyurt) Metropoliti” Neofitos’un, Sen Sinod Meclisi’nin kararlarına aykırı davranarak, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’i öven açıklamalar yaptığı bildirildi.
Alithia gazetesi, Neofitos’un “TASS Haber Ajansı’na röportaj vererek, aşılarla ilgili 'komplo teorilerini', yeni dünya düzenini ve dünya nüfusunun azaltılmasıyla ilgili çabaları anlattığını; bununla birlikte Putin’e övgüler düzerek, Putin’in yapacak çok büyük işleri olduğuna işaret ettiğini" yazdı.
Habere göre Neofitos, Putin’in savaş değil barış istediğini, bugünkü durumdan Batı elitinin sorumlu olduğunu ve Batı elitinin dünya savaşı çıkması için uğraştığını öne sürdü.
Rusya liderliği için dualar ettiğini ve ayinler yaptığını söyleyen Neofitos, Sen Sinod Meclisi’nin Ukrayna Otonom Kilisesi’nin tanınması kararını görmezden gelerek, kendisinin yalnızca Metropolit Onufrios’u tanıdığını ifade etti.
 
 
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