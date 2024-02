21. Orkide Yürüyüşü, 28 Nisan’da yapılıyor

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) gelenekselleşen Orkide Yürüyüşü, 28 Nisan Pazar günü Dilekkaya Ormanı’nda gerçekleşiyor

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV), CENGO-V Vakfı işbirliği ve Telsim ana sponsorluğu ile gerçekleştireceği 21. Orkide Yürüyüşü, 28 Nisan Pazar günü Dilekkaya Ormanı’ndaki yürüyüş parkurunda gerçekleşiyor.

Orkide Yürüyüşü ile ilgili olarak Telsim binasında düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Kanser Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz ve CENGO-V Vakfı Başkanı Özge Özbekoğlu ile; etkinliğin gerçekleşeceği Dilekkaya Ormanı’nın sınırları içerisinde bulunduğu Değirmenlik - Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in yanı sıra etkinliğin ana sponsoru Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Dima Discount Genel Müdür Yardımcısı Hasan Çağlar ve Play FM Genel Yayın Yönetmeni Ali Dervişoğlu açıklamalarda bulundu.

PROF. DR. MUSTAFA CAMGÖZ: “KAV, KUZEY KIBRIS’IN KANSER ÜZERİNE ARAŞTIRMA YAPAN TEK VAKFIDIR”

21.Orkide Yürüyüşü bilgilendirme toplantısında sözlerine; Vakıfların toplumlar için önemini belirterek ve KAV’ın Kuzey Kıbrıs’ta kanser üzerine araştırma yapan tek vakıf olduğunu söyleyerek başlayan Kanser Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz, KAV bünyesinde yetiştirdikleri bursiyerler ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmasında, Imperial College ile ortak yaptıkları çalışmaların ışığında geliştirdikleri kanser ilacını piyasaya sunmak üzere olduklarının müjdesini de veren Prof. Dr. Camgöz, 3 yıldır Cengo-V Vakfı ile gerçekleştirdikleri işbirliği ve 20 yıldır yaptıkları Orkide Yürüyüşü ile elde edilen bağışlarla kanserle bilimsel çerçevede mücadele etmeyi sürdürdüklerini vurguladı.

Konuşmasını, “bu işler bir çok kişiden destek almadan yapılamıyor” diyen Prof. Dr. Mustafa Camgöz, “21. Orkide Yürüyüşümüzü bu yıl da CENGO-V vakfı ile birlikte gerçekleştireceğiz. Bizi yıllardır olduğu gibi bu yıl da destekleyen Telsim’e, Dima’ya, Girne Con kahveye, Play FM’e, ev sahibimiz Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’ne ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. 28 Nisan’da Dilekkaya’da görüşmek üzere” dedi.

ÖZGE ÖZBEKOĞLU: “GELENEKSEL ORKİDE YÜRÜYÜŞÜ, BEN DEĞİL BİZ OLAN BİR PROJE”

KAV Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz’ün ardından konuşan CENGO-V Vakfı Başkanı Özge Özbekoğlu, sözlerine; CENGO-V Vakfı olarak KAV ile son 3 yıldır yürütmekte oldukları Orkide Yürüyüşünü bu yıl da gerçekleştirecek olmaktan dolayı duydukları mutluluğu ifade ederek başladı. Özbekoğlu konuşmasında; “Kanser Araştırma Vakfı, yüreğimizi kasıp kavuran kanser ile ilgili ülkemizde araştırma yapan tek vakıftır. Yürüttüğü bilimsel çalışmalarla umut oluyor. Bu işbirliğimiz de bir umut olabilmek için, kanserle mücadelede yere sağlam basabilmek için. Orkide Yürüyüşü etkinliğinden elde edilen bağışlarla kanser üzerine bilimsel çalışmalara katkı sağlanıyor” dedi. Özbekoğlu konuşmasında; “bu proje ‘ben’ değil ‘biz’ olan bir proje. Biz KAV ile kurduğumuz işbirliği çerçevesinde yüreğimizi, sevgimizi, gücümüzü birleştirdik. 28 Nisan’da Dilekkaya Ormanımıza, 21. Orkide Yürüyüşümüze katılarak sizler de katkı koyun!” vurgusunda bulundu.

ALİ KARAVEZİRLER: “TÜM ÜLKENİN BUNA DUYARLILIK GÖSTERMESİ GEREKİR”

Orkide Yürüyüşü’nün gerçekleşeceği Dilekkaya köyünün ve ormanının; sınırları içerisinde bulunduğu Değirmenlik - Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ise bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada sözlerine kanserin her evde olmaya başladığına vurgu yaparak Kanser Araştırma Vakfı ve CENGO-V, öncülüğünde ve başta Telsim olmak üzere tüm sponsorlara yaptıkları çalışmalardan ve verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek başladı. “Özelde Değirmenlik - Akıncılar Belediye Başkanı olarak genelde de ülkenin tüm noktasında kansere duyarlılık gösterilmesi gerektiği”ne vurgu yapan Ali Karavezirler konuşmasını; “21. Orkide yürüyüşü 28 Nisan’da Dilekkaya köyümüzde yapılıyor. Biz Değirmenlik - Akıncılar belediyesi olarak orada olacağız, buna öncülük edeceğiz ve her yıl da bu katkıyı sürdüreceğiz” diyerek tamamladı. Karavezirler konuşmasında, bu bölgede ekilecek ağaçlara da Belediye olarak destek vereceklerini belirterek, “bu ağaçların bakımını üstlenmenin sözünü veriyorum. Önemli olan bunların ekilmesi değil yaşatılması, korunması ve geleceğe taşınmasıdır” dedi.

FEVZİ TANPINAR: ‘‘ATEŞ SADECE DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKMAMALI!’’

21.Orkide Yürüyüşü bilgilendirme toplantısında konuşan, yürüyüşün ana sponsoru Telsim’in Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “Birlikte bu yıl da Orkide Yürüyüşünde olmaktan dolayı çok mutluyuz. 2 çok değerli vakıfla; kanser konusunda çok ciddi araştırmalar yapan KAV ve kanser konusuna farkındalık yaratan CENGO-V ile birlikte olmaktan dolayı umutluyuz ve heyecanlıyız” diyerek sözlerine başladı. Tanpınar, “Ateş sadece düştüğü yeri yakmamalı, her an ateşin yanımıza ya da üzerimize düşeceğini göz ardı etmememiz gerekiyor. Bu nedenle kanserle mücadeleyi tüm toplum olarak vermeliyiz. Bu farkındalığı tüm topluma sürekli hissettirmek çok önemli. Bu bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve arkasında durulması gerekliliğini göz önünde tutmalıyız” dedi.

Sözlerini; 21. Orkide Yürüyüşü’ne evsahipliği yapan Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi’ne teşekkür ederek sürdüren Tanpınar, “Geçen yıl yine aynı bölgede çok keyifli zaman geçirmiştik. Bu yıl da yine aynı bölgede kanser ile mücadele için farkındalık yaratmayı sürdüreceğiz. Yürüyüşümüz karnaval havasında başlayacak karnaval havasında bitecek. Ailemizle güzel bir pazar geçirmek için tüm Kıbrıs’ı, Meserya’ya; Dilekkaya’ya davet ediyoruz. KAV ve CENGO-V’yi tebrik ediyor, kanser ile mücadeleye gönül vermiş destekçilerle birlikte çok değerli ve de keyifli zaman geçirmeyi bekliyoruz” dedi.

HASAN ÇAĞLAR: “KANSER BİLİNCİNİN YARATILMASI İÇİN VAKIFLARA DESTEK VERİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ”

Orkide Yürüyüşü bilgilendirme toplantısında konuşan Dima Genel Müdür Yardımcısı Hasan Çağlar ise yaptığı konuşmada; “21 yıldır grup son 3 yıldır da Dima olarak Orkide Yürüyüşü’ne destek veriyoruz. Kanser bilincinin yaratılması için vakıflara destek verilmesi çok önemli. Biz de şirket olarak elimizden gelen tüm desteği vermeyi sürdürüyoruz. 28 Nisan Pazar günü biz Dima ailesi olarak Dilekkaya’da olacağız” dedi.

ALİ DERVİŞOĞLU: “PLAY FM OLARAK 10. KURULUŞ YILIMIZDA; SÜRPRİZLERİMİZLE YÜRÜYÜŞTEYİZ!”

Orkide Yürüyüşü’nün medya sponsoru olan ve 10 yıldır yürüyüşe destek veren Play FM sahibi Ali Dervişoğlu, yaptığı konuşmada sosyal sorumluluk konusunun önemine değinerek, “sosyal sorumluluk konusunda sürdürülebilirlik çok güç bir şeydir. Play FM olarak Orkide Yürüyüşü’ne 10 yıldır destek olmaktayız. Bu yıl bizim de 10. kuruluş yılımız... 10. yılımızda 10 yıldır destek vermekten mutluluk duyduğumuz 21.Orkide Yürüyüşü’nde çeşitli sürprizlerimizle yine birlikte olacağız” dedi.

28 Nisan Pazar sabahı 09:30’da Dilekkaya İlkokulu önünde başlayacak olan 21. Orkide Yürüşü’nün biletleri, Mart’ın ilk haftasından itibaren 200 TL bağış karşılığı Telsim Ortaköy Shop’tan temin edilebilecek.



Daha fazla bilgi için; Sevinç Miralay

Tel: 0548 868 05 11 – 05488634929

KAV Adres: Ali Rıza Efendi Cad.Vakıflar İşhanı Kat:1 No: 2 Ortaköy