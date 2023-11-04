Polisin narkotesti pozitif çıktı

Limasol’daki bir polis karakolunda görev yapan kadın polise yapılan narkotestin pozitif çıktığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, kadın polisin uyuşturucu madde kullandığına dair ihbar yapıldığını ve Salı günü, trafik şube ekipleri tarafından aracı durdurularak narkotest uygulanan kadın polisin test sonucunun pozitif çıktığını yazdı.
Haberde, söz konusu şahsın soruşturma tamamlanana kadar açığa alındığı ifade edildi.
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