Aksa Süper Lig ve 1. Lig 7. Hafta programı

Aksa Süper Lig ve Birinci Lig 7. Hafta mücadelesi dün akşam Girne’de oynanan Doğan T. Birliği – Cihangir maçıyla başlarken bugün ve yarın oynanacak maçlarla 7. Hafta tamamlanacak.
Süper Lig’de lider Y. Dumlupınar bugün çıkışa geçmek isteyen Yenicami’ye konuk olacak, liderin takipçilerinden MTG ise sezona zirve hedefiyle başlayan ancak istikrarsız sonuçlar alarak hedefinden uzaklaşan M. Karşıyaka’yı konuk edecek.
Birinci Lig’de ise lider M.Değirmenlik bugün zorlu Mormenekşe deplasmanına konuk olacak. Liderin takipçisi Gönyeli ise Lapta’yı konuk edecek.
DÜN
Doğan T. Birliği – Cihangir: 0 - 2
BUGÜN
AKSA Süper Lig
Atatürk Stadı: Yenicami – Y. Dumlupınar (Kerem Eran)
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – M. Karşıyaka (Turgay Misk)
M. Hidayet Çağlar Stadı: A. Yeşilova – Lefke (İsmail Ercan)
İskele Cumhuriyet Stadı: Pera L. G. Birliği – CB Gençlik Gücü (Emre Öztaşlı)
AKSA Birinci Lig
Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – M. Değirmenlik (Tufan Çerçioğlu)
Mete Adanır Stadı: Girne H. Evi - Geçitkale (Mustafa Torun)
Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Hamitköy (Ferhat Tuna)
M. Üçöz Stadı: M. HacıaliYılmazköy – Ozanköy (Osman Özpaşa)
5 KASIM PAZAR (14.00)
AKSA Süper Lig
Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Çetinkaya (Ali Özer)
Atatürk Stadı: Göçmenköy – Türk Ocağı (Hüseyin Özkan)
Hasan Onalt Stadı: Mesarya – K. Kaymaklı (Hüseyin Eyyüpler)
AKSA Birinci Lig
Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – ÜnimarMaraş Utku Hamamcıoğlu
Erdal Barut Stadı: Esentepe – Baf Ülkü Yurdu (Evren Karademir)
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Lapta (Hakan Ünal)
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dem’s C. Çanakkale – Düzkaya (Şakir Azizoğlu)
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