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“Piroi” (Gaziler) köyünden sınır kapısı açılması için ortak girişim başlatılıyor

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“Piroi” (Gaziler) köyünden sınır kapısı açılması için ortak girişim başlatılıyor

“Athienu” (Kiracıköy) ve “Luricina” (Akıncılar) köyü muhtarlarının, “Piroi” (Gaziler) köyünden sınır kapısı açılması için ortak girişim başlatma kararı aldılkları belirtildi.

Haravgi gazetesi, “Athienu” (Kiracıköy) muhtarı Kiriakos Kareklas ve “Luricina” (Akıncılar) köyü muhtarı Hasan Barbaros’un, Kareklas’ın ofisinde bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve “Piroi” (Gaziler) geçiş noktasının açılması için girişim başlatma kararı aldıklarını yazdı.

Habere göre, Kareklas ve Barbaros yaptıkları açıklamalarda özetle, söz konusu geçiş noktasının açılmasının her iki köy ve civar köyler için sağlayacağı faydalardan bahsederek bu konuda işbirliği yapma niyetlerini dile getirdiler.

Gazete, Kareklas ve Barbaros’un bu çerçevede BM temsilcisi, önemli ülkelerin büyükelçileri ve AP milletvekilleri gibi birçok platformda taleplerini gündeme getirmeye hazırlandıklarını aktardı.

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