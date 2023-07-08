“Önceliğimiz Kıbrıs Cumhuriyeti’nin caydırıcılık gücünün güçlendirilmesi”

Rum lider Hristodulidis "Önceliklerimizden biri, Kıbrıs’taki Türk tavırlarını göğüsleyebilmek için Kıbrıs Cumhuriyeti’nin caydırıcılık gücünün güçlendirilmesidir” dedi

Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Yunanistan’ın yeni Millî Savunma Bakanı Nikos Dendias, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüştü.

Hristodulidis “sorunlar, saldırılarla çözülmez. Aksine, sorun yaratır. Ezelden beridir bu tür çözümlerden kaçındık” dedi.

Rum lider özetle "Hükümetimizin birinci önceliklerinden biri, Kıbrıs’taki Türk tavırlarını göğüsleyebilmek için Kıbrıs Cumhuriyeti’nin caydırıcılık gücünün güçlendirilmesidir.” dedi.

Haravgi de “Yunanistan ve Kıbrıs İstikrar ve Güvenlik Bacağı” başlıklı haberinde Hristodulidis’in Dendias’ı kabulünde “İkisi de dışişleri bakanıyken olduğu gibi, özellikle bu konjonktürde Yunanistan ve Güney Kıbrıs olarak yalnız Avrupa düzeyinde değil Rusya’nın Ukrayna işgali sebebiyle de karşılaştıkları meydan okumaları göğüslemede şimdi de mükemmel şekilde birlikte çalışacaklarına” inanç belirttiğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, Dendias’a hitaben “işbirliğimizin mükemmel olacağından eminim. Sizin de Millî Savunma Bakanlığı’nda olmanız ile kendimizi çok daha güvende hissediyoruz” dedi.

