Zervakis evine dönmüyor

Görev süresi Mart 2023 ayı itibariyle dolan Rum Milli Muhafız Ordusu Korgenaral Dimokritos Zervakis'in, görev devir teslimi 21 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen Yunanistan Genel Seçimleri sonrası Haziran 2023 ayında olmasının beklendiği ve 2. Yunanistan Genel Seçimlerinin ikinci tura kalarak, 25 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşmesi nedeniyle, Zervakis'in görev süresinin Bakanlar Kurulu kararıyla 31 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatıldığı üğrenildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre; Yunanistan'daki yeni hükümetin yemin etmesinin ardından, RMMO Komutanı ile ilgili durumun netleşeceğinin ve GKRY Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas'ın konu ile ilgili Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'tan haber beklediğinin ifade edildiği, yeni atanacak olan Yunanistan Savunma Bakanının yeni RMMO Komutanını seçmesinin ardından, Zervakis'in profesyonel hayatını bırakmasının beklendiği öğrenildi.

Yunan ordusundan emekli olup, Rum Muhafız Ordusu'nun başına gönderilen komutanlar sözde "GKRY Bakanlar Kurulu" kararıyla atanıyor.

Ancak Mart ayında görev süresi dolan Rum Muhafız Ordusunun Yunan Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’in hala göreve devam etmesi dikkat çekiyor.

21 Mayıs'ta Yunanistan'da gerçekleşen genel seçimlere kadar Zervakis görevinde bırakıldı ve bir sebep gösterilmeden sadece Haziran'da görevi bitecek denildi.

Ancak seçim ilk turda bitmeyip ikinci turu 25 Haziran'da gerçekleşince işler değişti, Zervakis'in görevi yine uzatıldı.

Bunun Yunanistan seçimleriyle bir alakası olmasa ve sözde "GKRY Bakanlar Kurulu" tarafından alınan bir kararsa GKRY Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas’ın GKRY Bakanlar Kuruluna dahil olup olmadığı sorusu gündeme geldi.



Tabii ki dahil. Ama Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias değil ve kendisi yerine geçecek halefi adına da bu kararı vermek istemiyor.

Yunanistan'ın yeni Savunma Bakanı görevini üstlenmeden ve kabinede yerini almadan önce Zervakis'in görevinin daha çok uzatılacağa benziyor.

