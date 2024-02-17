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Ölümlü 20 kazadan 11’inin sebebi sürüş sırasında cep telefonu kullanma

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Ölümlü 20 kazadan 11’inin sebebi sürüş sırasında cep telefonu kullanma
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Güney Kıbrıs’ta 2023 yılında meydana gelen ölümlü trafik kazasının yarıdan fazlasının sürüş esnasında cep telefonu kullanılması nedeniyle meydana geldiği bildirildi.
Fileleftheros’un Rum polisi trafik şubesi verilerine dayandırdığı habere göre, geçen yıl 34 kişinin hayatını kaybettiği 32 ölümlü kaza meydana geldi. Sürücülerin hayatını kaybettiği 20 kazadan 11’inin sebebinin “sürüş sırasında cep telefonu kullanmaktan kaynaklı dikkatsiz sürüş” olduğu belirlendi.
2023’te, büyük çoğunluğu Larnaka kazasında olmak üzere, yayaların hayatını kaybettiği kazalarda kaygı verici artış gözlemlendi. Bu yıl 1 Ocak’tan düne kadar 7 kişinin hayatını kaybettiği 4 kaza yaşandı.
 
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