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Çelik darp edildi

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Çelik darp edildi
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Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği üyesi genç hakemlerimizden Mehmet Volkan Çelik, darp edildi.
BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta oynanan Dörtyol Spor Kulübü - Pile Türk Spor Kulübü karşılaşması sonrası soyunma odalarının önünde karşılaşmanın orta hakemi Mehmet Volkan Çelik, futbolcu ve taraftarların saldırsına uğradı ve maalesef ön dişleri kırıldı. Çelik, yaşanan darp olayı sonrasında hastanede darp raporu alarak polise şikayette bulundu.
 
 
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