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Öğrenciler maske takıp lastik yaktı, çatapat attı

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Öğrenciler maske takıp lastik yaktı, çatapat attı
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Limasol’da bir lise ve bir ortaokul öğrencileri, yaz tatili öncesi son okul günlerini okullarında çatapat atarak ve yangın çıkararak kutlamak isteyince polis ve itfaiye alarma geçti.
Haravgi ve Fileleftheros’a göre Ay. Fila Lisesi’nden bir grup öğrenci yüzlerini maske ile gizleyerek okul etrafında ve saha içerisinde lastik yaktı. Çıkan yangında park halindeki en az bir araç yandı. Bazı öğrenci ve öğretmenlerinin İtfaiye olay yerine ulaşana kadar yangınla mücadele etmesiyle alevlerin daha da yayılmasının önüne geçildi.
İtfaiye Ay. Fila Lisesi’nde yangınla mücadele ederken bu kez de ders yılının bitişini çatapat atarak kutlamak isteyen Kaloyeropuloeo Ortaokulu’ndan ihbar geldi. Çatapatlar yüzünden okul bahçesindeki çeşitli noktalarda yangın çıktı.
 
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