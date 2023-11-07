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Öğrenci öğretmene sandalye fırlattı

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Öğrenci öğretmene sandalye fırlattı
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Baf’ta faaliyet gösteren bir orta eğitim kurumunda dün meydana gelen olayın büyük şaşkınlığa neden olduğu belirtildi.
Fileleftheros gazetesi olayın; bir öğrencinin, öğretmenin başına sandalye fırlatmasıyla yaşandığını yazdı.
Bahse konu öğrencinin, başka öğrencilerle birlikte, geçtiğimiz hafta da gerek okul idaresini gerekse polisi meşgul eden başka  bir olaya karıştığını yazan gazete öğrencinin, öğretmenin başına sandalye fırlatması sonucu  öğretmenin başının kanadığını bunun üzerine okula ambulansın çağrıldığını belirtti.
Habere göre bahse konu öğrenci, başka bir olay için öğretmenin kendisine ceza vermesi sonucu sandalyeyi fırlattı.
Rum Eğitim Bakanı Athina Mihailidu, dün mecliste yaptığı konuşmada, bu olayı da örnek vererek meydana gelen olaylardan bahsetti.
Bakanlığın her okulda olamayacağını, ya da her öğretmen veya müdürün; polis, sosyolog ve psikolog  olamayacağını söyleyen Mihailidiu,  sonuç olarak yeni tedbirlerin gündemde olduğunu ifade etti.
Orta Eğitim Teknik ve Mesleki Eğitim Müdürü İlias Markacis ise yaptığı açıklamada, ciddi bir şiddet olayıyla karşı karşıya olduklarını belirtirken bu tür olayları sık görmeye başlamalarının da kendilerini endişelendirdiğini söyledi.
Markacis “toplumda varsa okulda da var” şeklinde konuşarak, bunun önlenmesi için her türlü çabayı sarf edeceklerini ifade etti.
 
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