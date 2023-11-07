Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig fikstürü çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'de 2023-2024 sezonu fikstürü belli oldu. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Digitech Direktörü Hasan Çerkez, BTM Kurulu Başkanı Niyazi Güvenir, BTM Kurulu üyeleri ile kulüplerin temsilcileri katıldı.
Gerçekleşen kura çekiminin ardından 1.hafta programı şöyle oldu;
KIRMIZI GRUP
German Gold Akova Vuda TÇB - Tuzlaspor
Dörtyol SK - Dipkarpaz TSK
İncirli SK - Mehmetçik TÇBSK
Türkmenköy ASK - Kaplıca Karadeniz 61 SK
Yenierenköy TSK - Pile TSK
BEYAZ GRUP
Gülgün Süt Düzova GSK - Demirhan SK
Ortaköy SK - Mevlevi SK
Atoll Kozanköy SK - Denizli SK
Karaoğlanoğlu SK - Bostancı Bağcıl SK
T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK - Vadili TÇBSK