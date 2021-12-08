Öfkeden gözü karardı, öldürdü, gömdü

Rus uyruklu iki kadının cinayetini itiraf eden 33 yaşındaki Suriye uyruklu erkek şahıs hakkında 8 günlük tutukluluk kararı verildi.

Şüpheli, dün sabah saat 10.00 sularında olağanüstü güvenlik önlemleri altında Limasol Mahkemesi’ne götürüldü. Mahkeme oturumu savunma avukatının talebi üzerine basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Sorgu hakimlerinin vereceği ifadelerde ve süreç boyunca şüpheli ve ailesinin kişisel verilerinin duyulacağı gerekçe olarak öne sürüldü.

Saldırgan şüphelisi önceki gün yaşanan gelişmelerden sonra taammüden cinayet suçuyla karşı karşıya bulunuyor. Şüpheli şahıs, cinayeti işlediğini itiraf eden yazılı ifade verdi ve nezarethaneye götürüldü.

PIK Limasol muhabirinden alınan bilgilere göre, şüpheli şahıs avdan dönerken iki kadının kendisi hakkında kötü konuştuğunu duyduğunu ve öfkeden gözünün karardığını ifade etti.

İki kadın Kardama’da bulunan bir dağ evinin bahçesinde 2 metre derin bir çukurda gömülü olarak tespit edildi.

Şüpheli şahsa çukuru açarken yardım eden ancak saldırgana göre suçun işlendiğinden haberi olmayan iki şahıs polis tarafından aranıyor.

