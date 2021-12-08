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Covid-19’dan bir günde üç ölüm

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Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören 81 yaşındaki Hayrullah Diker, 64 yaşındaki Bengü Özdemir ve 82 yaşındaki Hasan Shırmuhammadal yaşamını yitirdi

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Covid-19’dan bir günde üç ölüm
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KKTC’de Covid-19 hastalığı can almaya devam ediyor. Dün üç kişi daha yaşamını yitirdi.
81 yaşındaki Hayrullah Diker tedavi gördüğü Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde hayatını kaybetti. 
Hayrullah Diker’in ölüm haberinden saatler sonra Acil Durum Hastanesi’nden bir acı haber daha geldi.
64 yaşındaki aşısız erkek hasta Bengü Özdemir tedavi gördüğü Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde hayatını kaybetti. 
Bengü Özdemir’in ölümünden çok geçmeden bir ölüm haberi daha geldi.
Yoğun bakımda covid-19 tedavisi gören 82 yaşındaki Hasan Shırmuhammadal yaşamını yitirdi. Shırmuhammadal’ın aşısız olduğu öğrenildi.
Dün itibariyle, KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 113’e yükselmiş oldu. 
 
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