Neofitu çekildi

Güney’de başkanlık seçiminde mağlubiyet yaşayan DİSİ’de başkan Neofitu, parti başkanlığı yarışından çekildi. Partide başkanlık için Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ve DİSİ Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriu yarışacak

Güney Kıbrıs'taki başkanlık seçiminde yaşadığı mağlubiyetin ardından değişim sürecine giren DİSİ’nin “dümenine iki Dimitriu’dan birinin geçeceği” kesinleşti.

Güney’de yayımlanan Alithia ve diğer gazeteler, adaylık başvurularının yapıldığı önceki gün, Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun aday olma inisiyatifi alması üzerine eski başkan Averof Neofitu’nun, ardından da başkan vekili Haris Yeorgiadis’in başkanlık yarışından çekildiğini açıklamasıyla 11 Mart’taki yarışın, genç neslin temsilcileri Annita Dimitriu ile DİSİ Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriu arasında yapılacağına dikkat çekti.

Annita Dimitriu’nun hem DİSİ içerisinde toparlanmaya hem de uzaklaşan DİSİ’lilerin geri dönmesine vesile olmuş göründüğüne işaret eden Alithia, Neofitu’nun başvuru süresinin bitiminde “itibar, sorumluluk, birlik” diyerek DİSİ yönetimini genç nesle bıraktı ancak aktif siyaseti bırakmayacağını da açıkladı.

Haris Yeorgiadis ise adaylıktan çekilme sebeplerini, seçime kadarki sürenin kısa tutulması, kendisini aday olmaya iten sebeplerin değişmesi ve bunun kendisini tatmin etmesi olarak açıkladı.

DİSİ başkan adaylarından Dimitris Dimitriu hedefinin partiyi birleştirmek, büyütmek ve güçlendirmek” olarak açıklarken Annita Dimitriu ana hedefinin “partide birliği sağlamak, kurucusu Glafkos Klerides’ten miras kalan değerlere sahip çıkmak ve Kıbrıs sorununun çözümü” olduğunu söyledi.

Annita Dimitriu, meclis başkanlığından istifa edip etmeyeceği sorulduğunda, bunun emsalinin tarihte bulunduğunu, her ikisini de yürütecek güce sahip olduğunu, sorun olmayacağını söyledi, “Başkan Anastasiadis ile konuştum, birlikle alakalı her türlü kararı desteklediğini söyledi” dedi.

Annita Dimitriu, Nikos Hristodulidis’in DİSİ’de yeri olup olmadığı sorusuna da “Zannederim Nikos Hristodulidis parti başkanı Averof Neofitu ile konuştuktan sonra Avrupa Halk Partisi’ne de katılacak, birlikte milli dava için Ulusal Konsey’de de birlikte olacağız. Gereken yerde iş birliği yapacağız” cevabını verdi.

Fileleftheros’a göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis, Averof Neofitu’nun yeniden DİSİ başkanlığına aday olmama kararını takdir ettiğini belirterek Neofitu’nun bu kararının DİSİ’nin gençlerle yenilenmesine olanak tanıdığını söyledi.

