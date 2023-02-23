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“Unutmayın; yolları sadece bir kişi kullanmıyor”

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“Unutmayın; yolları sadece bir kişi kullanmıyor”
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkede bazı sürücülerin yolların kendilerinin olduğunu düşünerek yola çıktığını ifade ederek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.
Fotoğrafta görülen kamyonetin hurda taşıdığını ve Ciklos yokuşunda önlerinde ilerlediğini belirten vatandaşlar, bu kamyonetin adeta tehlike saçtığını zira her an bir hurdanın yola düşebileceğini dile getirdiler.
Yolların zaten çok kötü olduğunu ve bu nedenle her an bir çukura düşmesiyle karşı karşıya kaldıklarını söyleyen vatandaşlarımız “Fotoğrafta görülen kamyonetin hangi akla hizmetle bu şekilde yüklenerek yola çıkarıldı bilmiyoruz ama, bu yolların sadece kendileri tarafından kullanılmadığını bilmiyorlar herhalde” diyerek isyan ettiler.
Daha geçen günlerde Mağusa’da bir kişinin aracından düşen buzluğun az daha kazaya sebebiyet vereceğini hatırlatan vatandaşlarımız, yola çıkarken sürücülerin yüklerini kontrol etmesi gerektiğini sözlerine eklediler.
 
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