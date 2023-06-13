“Müzakerelerin başlamasına hazırım”

Rum lider Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşmeye ve müzakerelerin yeniden başlamasına hazır olduğunu vurguladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis geçtiğimiz Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmeye ve müzakerelerin yeniden başlamasına hazır olduğunu yinelediğini yazdı.

Gazeteye göre, Hristodulidis ETİK kongresinde yaptığı açıklamada kısaca “Biz hazırız. Bunu mutlak bir kesinlikle, ne dediğimin farkında olarak aynı zamanda kendilerinden arabuluculuk yapmasını istediğimiz veya AB gidişatına yönelik başrol oynamasını istediğimiz AB üye devletleriyle bir ölçüde paylaştığımız elle tutulur önerilerle birlikte söyleyebilirim. Herhangi bir şüpheye mahal verilmemesi için, her daim BM çerçevesinde konuşuyoruz. Avrupa Birliği (AB), BM’nin eylemlerini desteklemeye gelecek” ifadelerini de kullandı.

Hristodulidis “Türkiye’nin Ege’deki yüksek irtifalı uçuşları askıya almasıyla birlikte, Türkiye ve Yunanistan arasındaki tansiyon düşükken, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’yi ziyaret edeceği” konusundaki bir soruya yanıtında ise, özellikle Türkiye’de meydana gelen depremlerin ardından ve muhtemelen ülkedeki seçimler yüzünden, Türkiye tarafından farklı bir yaklaşım gördüklerini aynı zamanda Ankara-Atina ilişkilerinde de iyi bir ortam meydana getirildiğini gördüklerini belirtti.

Türkiye’deki seçimlerin sona erdiğini ve arzu ettikleri şeyin müzakerelerin yeniden başlaması gidişatına yönelik elle tutulur sonuçlar ortaya çıkması olduğunu dile getiren Hristodulidis, çabalarının da buraya yoğunlaştığını ifade etti.

AB’nin, Kıbrıs sorununun çözümüyle birlikte, karşılıklı yarar sağlayan bir durum meydana getirmek veya buna yol açmak için tüm motivasyonlara sahip olduğunu düşündüklerini de dile getiren Hristodulidis, AB’nin Kıbrıs sorununda daha aktif ve öncü bir rol oynaması gerektiği konusunda görüşme masasına koydukları önerinin ve yeni yaklaşımın nasıl olduğunu ve nasıl ilerleyeceğini görmek için, Türkiye’deki seçim sürecinin ardından Avrupa başkentleri, AB üye devletleri başkanları aynı zamanda AB’nin kurumsal organlarıyla temasta olduklarını sözlerine ekledi.

