banner913
banner932
GKK'dan Yedek Subay son yoklama duyurusu
GKK'dan Yedek Subay son yoklama duyurusu
1 0
Gençlik Gücü kadın futbolcularından anlamlı davranış
Gençlik Gücü kadın futbolcularından anlamlı davranış
18 0
 
Girne’de yarın elektrik kesintisi yapılacak
Girne’de yarın elektrik kesintisi yapılacak
53 0
Gözler Erdoğan'ın ziyaretinde
Gözler Erdoğan'ın ziyaretinde
29 0
“Yerli şirketlere öncelik sağlanmalı”
“Yerli şirketlere öncelik sağlanmalı”
25 0
“Temel tüketim maddelerinde KDV’ler sıfırlanacak”
“Temel tüketim maddelerinde KDV’ler sıfırlanacak”
12 0
Kovid-19 virüsünün beyin hücreleriyle birleşebildiği kanıtlandı
Kovid-19 virüsünün beyin hücreleriyle birleşebildiği kanıtlandı
24 0
banner915

Lapta-Girne otobüsünde tıklım tıklım yolculuk

banner953

banner825
Lapta-Girne otobüsünde tıklım tıklım yolculuk
banner931
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Girne bölgesi sakini vatandaşlarımız, ülkemizde nüfusun her geçen gün arttığını ve artık toplu taşımacılığını daha fazla geliştirilmesinin şart olduğunu belirterek bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.
Lapta-Girne arasında sefer yapan otobüste tıklım tıklım yolculuk yaparak Girne’ye geldiklerini fotoğraflarla paylaşan vatandaşlarımız “Yıl olmuş 2023 halen daha otobüslerde ayakta yolculuk yapıyoruz. Bu ancak Hindistan veyahut diğer fakir Afrika ülkelerinde olabilecek görüntülerdir” diyerek isyanlarını paylaştılar.
Otobüslerin saat başı büyük şehirlere yolculuk yapmaması nedeniyle bu şekilde sıkışıklık olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Sayın Ulaştırma Bakanı bir zamanlar yaptığı açıklamada toplu taşımacılık alanında şirketleşme yoluna giderek, toplu taşımacılığı geliştireceklerini açıklamıştı Ama her işleri gibi bu da lafta kaldı” diyerek isyanlarını paylaştılar.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.