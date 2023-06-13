Lapta-Girne otobüsünde tıklım tıklım yolculuk

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Girne bölgesi sakini vatandaşlarımız, ülkemizde nüfusun her geçen gün arttığını ve artık toplu taşımacılığını daha fazla geliştirilmesinin şart olduğunu belirterek bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Lapta-Girne arasında sefer yapan otobüste tıklım tıklım yolculuk yaparak Girne’ye geldiklerini fotoğraflarla paylaşan vatandaşlarımız “Yıl olmuş 2023 halen daha otobüslerde ayakta yolculuk yapıyoruz. Bu ancak Hindistan veyahut diğer fakir Afrika ülkelerinde olabilecek görüntülerdir” diyerek isyanlarını paylaştılar.

Otobüslerin saat başı büyük şehirlere yolculuk yapmaması nedeniyle bu şekilde sıkışıklık olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Sayın Ulaştırma Bakanı bir zamanlar yaptığı açıklamada toplu taşımacılık alanında şirketleşme yoluna giderek, toplu taşımacılığı geliştireceklerini açıklamıştı Ama her işleri gibi bu da lafta kaldı” diyerek isyanlarını paylaştılar.

