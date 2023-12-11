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“Müzakerelere hemen başlamaya hazırız”

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Rum lider Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisinin yeni yıl içerisinde adaya geleceğini düşündüğünü söyledi ve müzakerelerine hemen başlamaya hazır olduklarını belirtti

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“Müzakerelere hemen başlamaya hazırız”
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisini açıklamasının ardından, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine hemen başlamaya hazır olduklarını iddia etti.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’yle öneki gün bir telefon görüşmesi yaptığını ve BM Genel Sekreterinin, temsilci olarak seçtiği kişiye değindiğini ve bu kişiden övgüyle bahsettiğini belirtti.
Kendisinin ise, Kıbrıs Rum tarafı olarak müzakerelere hemen başlamaya hazır olduklarını ifade ettiğini vurgulayan Hristodulidis, “Temsilcinin adaya ne zaman geleceği” yönündeki bir soruya ise, Genel Sekreterin belirli bir tarih vermediği ancak, ismi açıklanır açıklanmaz, yeni yıl içerisinde adaya geleceğini düşündüğü yanıtını verdi.
Nikos Hristodulidis, Guterres’le ayrıca, Filistin’e insani yardım koridoru konusunu da görüştüklerini belirtirken, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le yaptığı görüşmeye de değindi.
Miçotakis’in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşme konusunda kendisini bilgilendirdiğini ifade eden Hristodulidis, “Söylediği her şeyi size aktaramam ancak olumlu bir momentum oluşuyormuş gibi görünüyor” şeklinde konuştu.
Hristodulidis ayrıca, gelecek hafta Brüksel’de Miçotakis’le yüz yüze görüşeceklerini ve daha ayrıntılı bilgi alışverişinde bulunacaklarını da sözlerine ekledi.
 
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