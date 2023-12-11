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Cuellar’in işi zor

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Cuellar’in işi zor
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BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atanması beklenen Maria Angela Holguin Cuellar’ı Kıbrıs’ta zorlu bir sürecin beklediği ifade edildi.
Kathimerinin gazetesi: “Cuellar’ın Zor Görevi” başlığı altında verdiği haberinde, Kıbrıs sorununda bir BM Genel Sekreter Temsilcisi atanması konusunda yaşanan çıkmazın, eski Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin Cuellar’ın atanmasıyla aşıldığını yazdı.
Gazete, Cuellar’ın atanması sürecinde BM’nin “müzakere içerisinde müzakere” gerçekleştirmek zorunda kaldığını belirtirken yeni yılın ilk haftalarında adaya gelmesi beklenen Cuellar’ı “zorlu bir 6 ayın beklediği” yorumunda da bulundu.
 
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