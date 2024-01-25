KKTC’deki eski Rum mallarının satışı konusunda İtalya’da tutuklanan Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat’la ilgili dava çerçevesinde Arapköy’de inşaatların yapımını üstlenen müteahhit hakkında da tutuklama kararı olduğu öğrenildi

İtalya’da tutuklanan Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat konusu, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nde ele alındı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, hakkında AB tutuklama kararı olduğu halde Kürşat'ın nasıl “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu alabildiği sorusunun komite üyelerince ilgili birim temsilcilerine sorulduğunu ancak “gelişme aşamasında olan bir dava” olduğu gerekçesiyle soruların yanıtsız kaldığını bildirdi. Gazete, toplantı sonrasında komite başkanı Nikos Ketiros’un yaptığı açıklamayı da aktardı.

Ketiros açıklamasında, devletin ilgili birimlerinden izahat istediklerini ancak yeni hiçbir bilgi elde edemediklerini belirterek “Trikomo” (Dikmen), “Vokalida” (Bafra) ve “Ammohostos” (Gazimağusa) bölgesinde yaşananlar hakkında basından daha fazla bilgi edinebildiklerini ifade etti.

Öte yandan Politis gazetesi, KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının satışı konusundaki bazı suçlamalardan ötürü İtalya’da tutuklanan Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat’ın davasında iki kişi için daha tutuklama kararı olduğunu iddia etti.

Gazete, “İşgal Bölgelerindeki Suiistimal Sebebiyle Müteahhit Aleyhine de Tutuklama Kararı” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat “bulmacasının parçalarının her geçen gün tamamlandığını” yazdı.

Gazete, önceki günkü Göçmenler Komitesi toplantısında konunun gündeme geldiğini ve komitedeki ifadelerden iki unsurun daha netlik kazandığını belirtti.

Kürşat’ın tutuklandığı dava çerçevesinde iki tutuklama talebinin daha olduğu belirten gazete, ilkinin İngiliz Gary John Robb, ikincisinin ise “Klepini” (Arapköy) bölgesinde inşaatların yapımını üstlenen müteahhit hakkında alındığını iddia etti.

Robb’un, aralarında uyuşturucu ticaretinin de bulunduğu birçok suçtan ötürü İngiltere’de cezaevinde bulunduğunu kaydeden gazete, söz konusu müteahhidin de İngiliz vatandaşlarından, ev inşa edecekleri vaadiyle paralar almalarına karşın evleri inşa etmeyen grubun üyesi olduğunu savundu.

Habere göre komite toplantısında ayrıca, KKTC’deki eski Kıbrıs Rum taşınmazlarının satışı ve kullanımına yatırım yapan inşaat şirketlerinin yurt dışında takip edilmesi, özel ve tüzel kişilere yönelik ise yaptırımlar uygulanması konusu gündeme geldi.

Gazete, komitede konunun görüşülmesine, Rum Dışişleri Bakanı’nın katılımıyla devam edileceğini de aktardı.

