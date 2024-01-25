Gönyeli Polis Karakolu, vatandaşların asayişi için hazır

Gönyeli Polis Karakolu binasının açılış töreni dün yapıldı. GKK Komutanı Tümgeneral Aytaç; polisin bölgedeki güvenlik ihtiyaçlarını daha etkin şekilde karşılayabileceğini belirtirken, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Amcaoğlu da, halkın asayiş ve huzurunu sağlamanın öncelikli görevleri arasında olduğunu vurguladı

Hızla gelişen ve büyüyen Gönyeli ile civar yerleşim bölgelerine, daha etkin ve süratli güvenlik hizmeti verebilmek adına, 2 Ocak 2024 tarihinden itibaren bölge halkına hizmet vermeye başlayan Gönyeli Polis Karakolu binasının açılış töreni dün gerçekleştirildi.Törende konuşan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç; Gönyeli Polis Karakolunun açılmasıyla birlikte, polisin bölge halkının güvenlik ihtiyaçlarını daha yakından ve etkin şekilde karşılayabileceğini belirtti.Aytaç, başta Gönyeli olmak üzere, civar yerleşim bölgelerine güvenlik hizmeti verecek Polis Karakolunun açılması ihtiyacını ortaya koyan, binayı projelendirip tamamlayan ve halkın hizmetine sunulmasına kadar emeği geçen herkese teşekkür ederek karakolun devlete ve bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da, Gönyeli Polis Karakolu’nun hizmete girmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.Ülkenin en hızlı ve gelişen bölgelerinden olan Gönyeli’nin karakol ihtiyacının karşılanmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Amcaoğlu, belediye olarak halkın asayiş ve huzurunu sağlamanın öncelikli görevleri arasında olduğunu vurguladı.Amcaoğlu, açılışın ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:“Gönyeli, ülkemizin en hızlı büyüyen ve gelişen bölgelerinden biri. Belediye hizmetleri yanında, halkımızın asayiş ve huzurunu sağlamak da öncelikli görevlerimiz arasında.Belediye olarak kent için asayiş tedbirlerimizi yetkilerimiz dahilinde artırmaya devam ediyoruz.Gücümüzün yeterli olmadığı noktalarda da devletin kolluk kuvvetleri ile işbirliğini geliştirmenin yollarını arıyoruz. Bu çabalardan biri daha sonuç verdi.Yıllardır Gönyeli sınırları içerisinde özlemi duyulan ve mücadelesi verilen polis karakolu bugün (dün) hizmete girdi. Gönyeli Polis Karakolu artık vatandaşlarımızın asayişi için hazır. Karakol hizmetlerinin verilmesi için bizlerle her türlü işbirliği yollarını yaratan Polis Genel Müdürü Sn. Kasım Kuni ve ekibine teşekkür ederim.Bu sürede, polisimizle birlikte koordineli bir şekilde çalışan ve her türlü alt yapı hizmetini hızlı bir şekilde sağlayan belediye ekiplerimize de teşekkür ediyorum. Gönyeli- Alayköy Belediyesi, halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda tüm kesimlerle nitelikli bir işbirliği içerisinde çalışmaya devam edecek.Yeni karakol binamız kentimiz için hayırlı olsun.GÖNYELİ POLİS KARAKOLU SORUMLULUK ALANI;Gönyeli - Yenikent’te, Polis Okulu Müdürlüğü binasının kuzeyinde yer alan Gönyeli Polis Karakolu; bölgesel yetki alanı olarak, “Gönyeli, Yenikent, Alayköy, Kanlıköy, Yılmazköy, Türkeli, Gürpınar ve İkidere” yerleşim yerlerine hizmet verecekGönyeli Polis Karakolu sorumluluk alanı;Metehan Sınır Kapısı ile Metehan Çemberi arasında kalan Dr. Naim Adiloğlı Caddesi, Metehan Çemberi ile Milli Egemenlik Anıtı arasındaki Nazım Hikmet Caddesi,Milli Egemenlik Anıtı ile Ortaköy Trafik Işıkları arasında kalan Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, Ortaköy Trafik Işıklarını takiben, Ali Rıza Efendi Caddesi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi, Gönyeli Çemberi ile Gönyeli Çemberinin Lefkoşa- Girne Anayolunun batı kısımlarında kalan bölgelerini kapsamaktadır.Gönyeli Polis Karakolu’na ulaşmak için; (0392) 224 1048, (0392) 224 1049 ve 0548 811 3810 çağrı numaralı hatlar kullanılabilecek.