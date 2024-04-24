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Monako Prensi'nden Güney'e ziyaret

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Monako Prensi'nden Güney'e ziyaret
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Monako Prensi 11. Albert’in geçtiğimiz günlerde özel bir ziyaret için Güney Kıbrıs’a gittiği belirtildi.
Güney'de yayımlanan Alithia gazetesi Monako Prensi II.Albert’in, Monako Prensliğinin telekomünikasyon sağlayıcısı ve” Epic’”in hissedarı “Monaco Telecom”’un yönetim ekibiyle birlikte Güney Kıbrıs’a geldiğini yazdı.
Ziyaretin, 18 Nisan’da gerçekleştirildiğini yazan gazete Monako Prensi II.Albert’in, “Epic” şirketinin, Güney Lefkoşa’daki ofisinin açılışına da katıldığını belirtti.
 
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