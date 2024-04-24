Referandumun üzerinden 20 yıl geçti

Bugün, Annan Planı Referandumunun 20. Yıldönümü

Bugün Kıbrıslı Türklerin dünya gözünde “Barışı isteyenler” olarak tarihe geçtiği bir gün. Bugün 24 Nisan 2004 Annan Planı Referandumunun 20. Yıldönümü…

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar arasında, 1999 yılında başlayan ve dört buçuk yıl süren müzakere sürecinin ardından, BM’nin kapsamlı çözüm planı olan “Annan Planı” 24 Nisan 2004’de adanın iki tarafında eşzamanlı referanduma sunulmuştu.

Plan Kıbrıs Türk tarafında yüzde 65’lik bir oranla kabul edilirken, Kıbrıs Rum tarafında ise yüzde 76’lık bir oranla reddedilmişti. Bunun ardından, Kıbrıs Rum Yönetimi 1 Mayıs 2004’te tüm Kıbrıs adına AB üyesi olmuştu.

