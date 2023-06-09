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“Milliyetçilik ateşini körüklemeyeceğim”

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Rum lider Hristodulidis, Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların birlikte yaşayamayacağını düşünenleri veya hayal edenleri tarihin yalanladığını ve geleceğin de yalanlayacağını söyledi

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“Milliyetçilik ateşini körüklemeyeceğim”
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Güney’de yayımlanan Politis gazetesi “Asya’nın Darp Edilmesi Davası Dosyalanıyor” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in konuyla ilgili önceki gün yaptığı açıklamaya ver verdi.
Baf’ta yapılan bir açılıştaki konuşmasında, hiçbir koşulda milliyetçilik ateşini körüklemesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Hristodulidis, Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların birlikte yaşayamayacağını düşünenleri veya hayal edenleri tarihin yalanladığını ve geleceğin de yalanlayacağını savundu.
Açıklamasında, Lokmacı sınır kapısında Rum polisinin olduğu noktada meydana gelen ve Türk uyruklu bir şahsın üç polise saldırması olayını da yorumlayan Hristodulidis, iki tarafta da konuyla ilgili yapılan yorumları duyduğunu belirtti.
Hristodulidis “Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Her türlü düşünceye kesinlikle saygı duyulur. Benim açımdan, hiçbir şekilde milliyetçilik ateşini körüklemem söz konusu değildir. Oldukça dikkatli olmamız gerekir. Biz vatanı kurtarmak ve vatanı müzakereler aracılığıyla yeniden birleştirmek için buradayız” ifadelerini kullandı.
 
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