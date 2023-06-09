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Rum polislerini darp eden Türk, mahkeme boyunca ağladı

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Türkiye’den KKTC’ye gelen ve Lokmacı kapısından Güney’e geçişine izin verilmediği için üç Rum polisini darp eden 29 yaşındaki Türk vatandaşı, Güney’de mahkeme boyunca ağladı ve amacının; Güney Kıbrıs’tan siyasi sığınma talep etmek olduğunu vurguladı

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Rum polislerini darp eden Türk, mahkeme boyunca ağladı
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Türkiye’den KKTC’ye gelen daha sonra Lokmacı sınır kapısından Rum polisinin olduğu noktadan Güney Kıbrıs’a geçmesine izin verilmeyince, 3 Rum polisini darp eden 29 yaşındaki Türk vatandaşı, Güney’de mahkemeye çıkarıldı.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi ismi verilmeyen 29 yaşındaki Türk vatandaşının önceki gün Lefkoşa'nın güneyindeki Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını yazdı.
Mahkemede hukuki yardım isteyen 29 yaşındaki kişinin, hakkında bulunan “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yasa dışı giriş yapmak, polise saldırmak ve şiddet kullanmak" gibi suçlamalardan hiçbirine yanıt vermediğini yazan gazete, bahse konu kişinin, mahkeme boyunca ağladığını ve amacının; Güney Kıbrıs’a geçmek ve siyasi sığınma talep etmek olduğunu söylediğini iddia etti.
Gazete 29 yaşındaki kişinin, hakkındaki suçlamalar yanıt vereceği 12 Haziran’daki mahkemeye kadar tutuklu kalacağını da yazdı.
 
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