“Mevcut durum tehlikeli”

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin ile görüşen Rum Meclisi Başkanı Dimitriu, mevcut durumun devamının tehlikeli olduğunu vurguladı

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Güney Kıbrıs’ta sürdürdüğü temaslar çerçevesinde DİSİ ve Rum Meclisi Başkanı Annita Dimitriu, Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Konstantinos Yorgacis ve Rum Sanayi ve Ticaret Odası yetkileriyle görüşme gerçekleştirdi.

Güney’de yayımlanan Haravgi ve diğer gazeteler, BMGS Kıbrıs Kişisel Temsilcisinin önceki gün DİSİ ve Rum Meclisi Başkanı Annita Dimitriu’yla görüştüğünü, Dimitriu’nun görüşme sonrasında yaptığı açıklamada “mevcut durumun devamının tehlikeli olduğunu” söylediğini yazdılar.

Gazete, Holguin ile Dimitriu’nun yaptığı görüşmede Kıbrıs sorununun şu anki durumunu ele aldıklarını belirtti.

Dimtiru ise açıklamasında, Holguin’le görüşmesinde; “Kıbrıs sorununun çözümü çabalarının, BM çatısı altında ve Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde devam etmesi gerektiği görüşünü ilettiğini” belirtti.

“Mevcut statükonun tehlikeli olduğunu ve Kıbrıs sorununun çözümü olamayacağını dile getirdiklerini” de vurgulayan Dimitriu, “iki devletli çözüm tezinin kabul edilmesinin de söz konusu olmayacağını” ifade etti.

Dimitriu: “Holguin’e, başarıya ulaşabilecek tek yolun, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden, Guterres Çerçevesi ve iki taraf arasında üzerine uzlaşıya varılmış tüm uzlaşılar temelinde yeniden başlaması gerektiğini ilettik” şeklinde konuştu.

YORGACİS İKİ TOPLUMLU ÇALIŞMALARIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Gazete bir diğer haberinde ise, Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Konstantinos Yorgacis’in önceki gün Holguin’le gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yapılan açıklamaya yer verdi.

Habere göre, belediyeden yapılan açıklamada, Holguin’le görüşmede; “Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında, gündelik yaşam ve çalışma hayatında güven ortamının yaratılmasında iki toplumlu projelerin önemi, Nicosia Master Plan, Mia Milya (Haspolat) arıtma tesisi, Cyens Mükemmeliyet Merkezi’nde Kıbrıslı Türklerin çalışma olanakları, şehir merkezinde yeni geçiş noktalarının açılması beklentisi, Kanlı Dere’nin genişletilmesi çalışmaları ve diğer konular” ele alındı.

KEVE HOLGUİN’E DESTEK VERMEYE HAZIR OLDUĞUNU DUYURDU

Gazete, Holguin’in önceki gün ayrıca Rum Sanayi ve Ticaret Odası (KEVE) Başkanı Stavros Stavru’yla KEVE binasında görüştüğünü, görüşme sonrası yapılan açıklamada ise, Holguin ve Rum hükümetinin müzakerelerin yeniden başlaması yönündeki çabalarının desteklendiğine vurgu yapıldığını yazdı.

KEVE’nin açıklamasına göre görüşmede, Yeşil Hat Tüzüğüne ilişkin konular, iki toplum arasındaki ticaretin geliştirilmesi ve yaşanan sorunlar ele alınırken, Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türkler arasındaki ticaretin, eşit koşullarda yapılması kaydıyla desteklendiği vurgulandı.

