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Vasiliu hastaneye kaldırıldı

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Vasiliu hastaneye kaldırıldı
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Eski Rum Yönetimi Başkanı Yorgos Vasiliu'nun yaşadığı sağlık sorunlarından ötürü Lefkoşa Rum Genel hastanesine kaldırıldığı haber verildi.
Vasiliu'nun hastanede tedavi altında olduğunu yazan "Philenews" haber sitesi, Vasiliu'nun önceki akşam yaşadığı sağlık sorunlarından ötürü hastaneye gittiğini ve tedavi için hastanede kalmasına karar verildiğini belirtti.
92 yaşındaki Vasiliu, 1988-1993 yılları arasında Rum Yönetimi Başkanlığı yapmıştı.
 
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